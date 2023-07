PMDF acaba com ponto de tráfico de drogas na Ceilândia

O homem guardava em sua residência 31 tabletes de maconha, 1kg de uma substância utilizada para refino da droga e uma faca para o corte

Na tarde desta quarta-feira (12), durante patrulhamento, a equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar recebeu uma denúncia de tráfico de drogas na QNN 21, em Ceilândia, onde indivíduos estariam fazendo uso de entorpecentes.

Ao chegar no local, a equipe chamou o morador, que foi visto por cima do muro. Sem saber quem era, ele convidou os policiais para entrar no local, já que o portão estava aberto. No entanto, quando a equipe foi avistada, o morador correu para dentro da casa e trancou a porta, alegando nervosismo pela presença de substâncias ilícitas na residência.

Depois de um tempo, já mais calmo, o homem decidiu abrir a porta e cooperar com os policiais, indicando o local que as substâncias estavam guardadas. Ele alegou que as drogas não eram dele, e que estava guardando elas em sua casa paar terceiros em troca de dinheiro, pois estava passando por necessidades financeiras. Porém, o homem não revelou de quem eram.

Foram encontrados 31 tabletes de maconha, 1kg de uma substância utilizada para refino da maconha, uma faca de corte de maconha e uma balança de precisão.

Ele não possuía registros anteriores, e foi detido e levafdo para a 15ª Delegacia de Polícia para as devidas providências legais.