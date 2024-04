Aluna do Colégio Pódion é vítima de racismo durante interclasse

Ofensas têm sido recorrentes nos colégios particulares de Brasília e mais um caso foi registrado na capital federal. Dessa vez, uma aluna do 9º ano do Ensino Fundamental II denunciou que teria sido vítima de racismo e gordofobia durante jogos internos do Colégio Pódion.

A equipe de reportagem do Jornal de Brasília recebeu prints de um grupo de WhatsApp que leva o nome de “9C”. Nas imagens recebidas, é possível ver uma das estudantes comentando que uma aluna teria chamado a menina identificada como “B” de “preta e gorda”. A identidade dos menores de idade foi preservada.

A menina que teria proferido as ofensas preconceituosas respondeu a mensagem no grupo em tom de deboche: “KKKKKKKKKK deixa meu racismo e minha gordofobia” e após ser acusada mais uma vez pela colega da vítima, ela digitou mais várias mensagens rindo em caixa alta e sem levar a sério a situação.

O momento das ofensas não foi registrado em vídeo e áudio, mas a vítima e outros colegas foram testemunhas. Os pais da aluna também pretendem tomar medidas mais drásticas para que a justiça seja feitas.

O coordenador do Colégio Pódion é Eduardo Cícero Vieira Borges Júnior, ex-policial civil do Distrito Federal que foi exonerado em 2022 por extinção do cargo. O representante do colégio foi procurado, mas até o fechamento desta matéria não respondeu o contato da nossa equipe de reportagem.

O Ministério Público e alguns colégios estão tomando algumas medidas para a conscientização nas escolas sobre todas as formas de bullying.