PMDF aborda mais um motorista bêbado nas ruas do DF

Mais um motorista bêbado foi parado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nas ruas da capital federal. Desta vez, policiais militares integrantes do 3º Comando de Policiamento Regional faziam um patrulhamento no Pistão Sul, quando abordaram o sujeito.

A parada foi feita na altura do Posto Ipiranga, localizado no final do Pistão Sul, em frente ao Centro Educacional Católica de Brasília, sobre um veículo Toyota Hilux.

Os policiais desconfiaram do condutor do carro, que dirigia em zig zag e acionaram sinais luminosos e sonoros da viatura e, mesmo assim, tiveram dificuldade em serem constatados pelo motorista do carro.

Após parar o veículo, ele assoprou o etilômetro (bafômetro) que acusou 0,51 gramas de álcool por litro de sangue. O homem foi preso por embriaguez ao volante e autuado na 21ª DP. Ele pagou uma fiança de 1.200 reais e já foi solto.

O mesmo homem foi autuado recentemente pelo mesmo motivo, no dia 11 de maio de 2022. Sua Carteira nacional de Habilitação está cassada.