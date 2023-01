PM se posiciona perto de QG no DF; bolsonaristas deixam o local, outros resistem

A ideia da cúpula militar é pressionar bolsonaristas que estão no local a se retirar de maneira pacífica evitando confronto

A PM do Distrito Federal se posicionou na manhã desta segunda (9) nos arredores do Quartel-General do Exército em Brasília para cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes de retirada de todos os manifestantes acampados no local.



A ideia da cúpula militar é pressionar bolsonaristas que estão no local a se retirar de maneira pacífica evitando confronto.



No começo da manhã, os policiais começaram a entrar no acampamento, que já dura mais de 70 dias e outras tentativas pacíficas já fracassaram.



Na noite de domingo (8), o Exército impediu a entrada da Polícia Militar do Distrito Federal na área em que bolsonaristas extremistas estão acampados em Brasília, em frente ao quartel-general da Força.



O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o afastamento do cargo do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).



A suspensão determinada por Moraes vale por 90 dias e ocorre horas depois que bolsonaristas radicalizados invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF.



O ministro também determinou a desocupação de todos os acampamentos montados nas imediações de quartéis do Exército pelo país.



Ele ordena a “prisão em flagrante de seus participantes pela prática de crimes” e afirma que as operações deverão ser realizadas pelas polícias militares, “com apoio da Força Nacional e Polícia Federal se necessário”.