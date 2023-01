Celina Leão assume o Buriti

Afastamento determinado por Alexandre de Moraes não se estende à vice-governadora

Com o afastamento do governador Ibaneis Rocha, a vice-governadora, Celina Leão, assume o Governo do Distrito Federal já nesta segunda-feira (9).

Ibaneis foi afastado após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, como medida aos atos terroristas ocorridos na Esplanada neste domingo (8). A ordem não é estendida à vice-governadora.

A determinação de Moraes atende pedido da Advocacia-Geral da União (AGU). O afastamento é válido por 90 dias. Na decisão, Moraes lista fatos que o levam a entender que houve “omissão e conivência de diversas autoridades” nos atos deste domingo. São eles: “a ausência do necessário policiamento” da PM do DF; a autorização para a entradas de ônibus de manifestantes em Brasília “mesmo sendo fato notório que praticariam atos violentos e antidemocráticos”; e a “total inércia no encerramento do acampamento criminoso na frente do QG do Exército”.

Foto: Tom Molina/ AFP Foto: Sérgio Lima/ AFP Foto: Sérgio Lima/ AFP Foto: Sérgio Lima/ AFP Foto: Sérgio Lima/ AFP Foto: Sérgio Lima/ AFP Foto: Sérgio Lima/ AFP Foto: Sérgio Lima/ AFP Foto: Sérgio Lima/ AFP Foto: Evaristo Sá/ AFP

Antes do afastamento, Ibaneis havia decretado a exoneração do secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. O governador também havia pedido desculpas pelo episódio de vandalismo.