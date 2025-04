PM recupera dois veículos roubados no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou, nesta segunda-feira (14), dois veículos roubados em diferentes regiões do Distrito Federal.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 16h30, em Arniqueiras, onde o GTOP 48 localizou um carro roubado mediante ameaça com arma de fogo. O veículo estava abandonado em um estacionamento e foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Horas depois, às 20h30, outra equipe — desta vez do GTOP 24, pertencente ao 4º Batalhão — localizou um segundo veículo roubado, durante patrulhamento no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O automóvel havia sido levado no Guará I, por volta das 14h45 do mesmo dia. Ele também foi encontrado estacionado em via pública e, posteriormente, encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia.