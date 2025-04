Homem é preso por tráfico de drogasno estacionamento de supermercado em Santa Maria

Um homem de 26 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (14) por tráfico de drogas no estacionamento de um supermercado localizado no Trecho 2 do Polo JK, em Santa Maria, no Distrito Federal.

A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência da PMGO, que monitorava o suspeito, apontado como responsável pela venda de entorpecentes na região. O homem foi localizado próximo à sua motocicleta, uma Honda CB, e tentou fugir ao perceber a aproximação das viaturas, mas foi rapidamente contido pelas equipes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de cocaína escondidas na pochete, nas roupas e dentro do capacete do suspeito. Também foram apreendidos maconha, uma balança de precisão e R$ 1.795,00 em dinheiro. O homem já tinha passagens anteriores por tráfico de drogas.

Ele foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.