Incêndio atinge empresa de resíduos em Ceilândia

Um incêndio de grandes proporções mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na noite desta segunda-feira (14/4), no Setor de Indústria da Ceilândia, quadra 05. O chamado foi registrado às 21h08, e oito viaturas foram empenhadas na ocorrência.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com intensa fumaça saindo do galpão de uma empresa especializada na coleta e destinação de resíduos perigosos. A área foi isolada imediatamente, e as equipes iniciaram os trabalhos de extinção das chamas.

Durante a ação, os militares identificaram a presença de uma grande quantidade de produtos perigosos no interior do galpão, além de seis caminhões coletores de Óleos Lubrificantes Usados ou Contaminados (OLUC). Diante do risco elevado, outras três unidades operacionais, incluindo equipes especializadas em combate a incêndio urbano e materiais perigosos, foram acionadas para reforçar a operação.

Apesar da gravidade do incidente, cinco dos seis caminhões foram preservados, bem como a estrutura do imóvel. O fogo foi controlado em cerca de 40 minutos e não houve vítimas.

Após o combate, os bombeiros realizaram o rescaldo e o gerenciamento dos riscos ainda presentes. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O local ficou sob responsabilidade dos proprietários da empresa.