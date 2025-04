PCDF desarticula grupo especializado no tráfico e adulteração de drogas no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), deflagrou nesta segunda-feira (14/4) a Operação Rota Amazônia, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido no tráfico de drogas e no comércio ilegal de insumos químicos usados na fabricação e adulteração de entorpecentes.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três imóveis localizados no Recanto das Emas. Dois suspeitos foram presos em flagrante por envolvimento direto nas atividades ilícitas.

Nas diligências, os agentes apreenderam grande quantidade de substâncias químicas como taurina, tetracaína, fenocaína e cafeína — insumos usados para aumentar o volume e adulterar a cocaína, elevando os lucros da organização. Segundo as investigações, esses produtos eram adquiridos em outros estados e enviados ao DF por meio de plataformas de comércio eletrônico.

Além dos insumos, a operação resultou na apreensão de:

Tambores e sacos com substância pulverulenta branca, possivelmente usada no refino de drogas;

Embalagens com indicação de “99%” de pureza;

Balança de precisão e instrumentos para pesagem e fracionamento;

Arma de fogo semiautomática de calibre restrito com carregador municiado;

Um veículo SUV de luxo, incompatível com a renda declarada pelos suspeitos;

Uma empresa de fachada, usada para ocultar a origem e destino dos insumos e dos lucros ilícitos.

Os presos foram autuados por crimes previstos nos artigos 34, 35 e 40, inciso V, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), e no artigo 16 da Lei de Armas (Lei nº 10.826/2003). As penas somadas podem ultrapassar 32 anos de prisão.