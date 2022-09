PM prende trio que matou homem a facadas e feriu a esposa dele em bar de Ceilândia

Eles foram presos em flagrante e levados para a 15ª Delegacia de Polícia. Não há mais informações sobre o estado de saúde da mulher

Na madrugada deste sábado (10), a Polícia Militar prendeu o trio que matou um homem de 46 anos a facadas em um bar na QNM 2/4, em Ceilândia. Os criminosos também esfaquearam a esposa da vítima, de 42 anos, que foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital Regional de Ceilândia.

O casal estava no bar com uma sobrinha, e os três homens apareceram tentando dançar com as duas mulheres. Elas recusaram, mas eles não desistiram e passaram a noite perturbando a família, até que o marido conseguiu afastá-los.

Entretando, quando ele foi ao banheiro, eles voltaram a importunar as mulheres. Sem aceitar o não, um dos criminosos, que tem 31 anos, pegou uma faca e atingiu a esposa do homem, que voltou e tentou ajudá-la, mas acabou sendo esfaqueado e morreu no local.

O trio fugiu do local de carro. O homem de 31 anos estava acompanhado de um de 47 e outro de 52 anos.

Policiais militares do 8º Batalhão, que estavam responsáveis pelo policiamento de Ceilândia, localizaram o veículo e prendeu o trio de criminosos. Dentro do carro, os agentes encontraram as duas facas utilizadas no crime, sujas de sangue.

