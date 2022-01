Planto Piloto ganha novo asfalto

De acordo com Alexandro César, devido às chuvas constantes, muitos buracos surgiram nas vias de Brasília

Na última semana, o Programa GDF Presente realizou ações de tapa buraco nos ponto mais críticos das vias do Plano Piloto. Um dos locais onde o asfalto estava mais danificado, segundo Alexandro César, coordenador do Polo Central Adjacente 1, era nas proximidades da 701 Norte.

De acordo com Alexandro César, devido às chuvas constantes, muitos buracos surgiram nas vias de Brasília. “Nós recuperamos o asfalto nas quadras 711, 712, 713 e 714 Sul, na 701 e 702 Norte, no Setor Hoteleiro Norte e na quadra 06 do Setor Comercial Sul. Também foram feitos reparos nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília.

“Para sabermos quais as áreas que tinham mais buracos, percorremos todo o Plano Piloto”, explicou Alexandro César. O coordenador adiantou que nesta semana a recuperação do asfalto terá continuidade.

“Com a chuva, foi difícil colocar o asfalto, porque, quando a massa asfáltica quente bate na água, ela não se espalha direito e às vezes é impossível fazer o trabalho”, disse.

Entre os locais contemplados com poda da vegetação e limpeza de via está a quadra 312 Norte, onde o GDF Presente atuou no corte da grama, trabalho que foi aprovado pelos moradores. Alceu Rocha Filho, de 53 anos, ex-prefeito e morador da quadra, comemorou. “O GDF Presente está de parabéns. O trabalho foi muito bom”, elogiou.

O viaduto Camargo Correia, na L4 Sul, também passou por uma faxina. Muitos cartazes que poluíam a edificação foram retirados e o concreto do acabamento foi todo lavado.

As informações são da Agência Brasília