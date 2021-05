Plano de vacinação da educação chega ao terceiro dia

Imunização na UBS 1, do Guará, também atende grupos gestores da rede pública e educadores de creches públicas e privadas

Na Unidade Básica de Saúde – UBS 1, no Guará, o secretário de Educação, Leandro Cruz, acompanhou o terceiro dia da vacinação dos profissionais da Educação. O secretário reforçou o apelo para que os educadores levem alimentos não perecíveis ao se dirigirem à vacinação — campanha promovida pela pasta.

A imunização teve início na última sexta-feira (21). Nesta primeira etapa, estão sendo vacinados os profissionais que atuam em creches públicas e privadas e os gestores das escolas públicas, que seguiram no trabalho presencial desde o começo da pandemia, em 2020.

O secretário também comemorou a receptividade ao apelo para a doação de alimentos e a satisfação manifestada pelos profissionais com a aplicação do imunizante.

“Uma marca deste posto de vacinação é a alegria e a chegada de forma absolutamente descontraída de todos os profissionais da educação. E também aproveitamos a oportunidade para realizar uma campanha de vacinação solidária, recolhendo alimentos para doar para as famílias dos estudantes da rede em situação de vulnerabilidade social”, disse Leandro Cruz.

Para marcar o momento e lembrar dos colegas professores, a diretora do CEF 115, do Recanto das Emas, Jussara de Araújo Almeida, preparou uma mensagem simples, numa folha de papel tamanho A4, que mostrava a todo instante: “Gestora vacinada, na torcida pela vacinação de todos do CEF 115”.

“Sinto alívio e valorização. Graças ao empenho da Secretaria de Educação, nós conseguimos essa imunização para que a gente continue com as escolas abertas, atendendo nossa comunidade e fazendo nosso trabalho da melhor maneira possível”, destacou.

Aline Ulhôa, professora do Colégio Reação, da rede particular do Recanto das Emas, disse que se sentiu aliviada ao receber a vacina. “Temos que ir para as escolas e temos contato com pessoas. Por mais que a gente esteja se comprometendo com distanciamento, uso de máscaras e álcool gel, a gente fica muito receoso. Ter a oportunidade de se vacinar é uma alegria muito grande”, afirmou.

Etapas por idade do estudante

A vacinação dos profissionais da educação está ocorrendo em etapas, exclusivamente por convocação da unidade escolar.

Os critérios do chamado obedecem à regra crescente de idade do estudante — primeiro educação infantil, seguida de ensino fundamental dos anos iniciais, ensino fundamental dos anos finais, ensino médio e, por fim, ensino superior.

Dentro dessa regra, dado o número limitado de vacinas ofertadas, a secretaria formulou a diretriz de chamar, em primeiro lugar, as escolas das áreas de maior vulnerabilidade social e aquelas que atendem o maior número de estudantes.

A lista dos convocados pode ser acessada na página destinada ao acompanhamento da vacinação dos profissionais de educação.