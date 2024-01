Plano de saúde dos servidores inicia atendimento no Entorno

As cidades do Entorno que passam a contar com o GDF Saúde são: Formosa, Planaltina, Águas Lindas, Valparaíso, Cidade Ocidental, Luziânia e Novo Gama

A partir de 1º de fevereiro, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) irá ampliar a abrangência do GDF Saúde e o plano passará a ser aceito para atendimento ambulatorial em clínicas e laboratórios de sete cidades do Entorno.

As cidades do Entorno que passam a contar com o GDF Saúde são: Formosa, Planaltina, Águas Lindas, Valparaíso, Cidade Ocidental, Luziânia e Novo Gama. Neste início, serão 40 credenciados, entre clínicas e laboratórios localizados nestas cidades, aptos a atender pelo plano. Ressaltando que este número ainda pode aumentar, com o acréscimo de outros credenciados.

Para a diretora-presidente do INAS, Ana Paula Cardoso, este é um importante avanço, que oferece mais comodidade aos titulares e dependentes do plano, principalmente aqueles que trabalham em Brasília e moram nas cidades próximas ao DF. “Estamos muito satisfeitos em anunciar a chegada do GDF Saúde ao Entorno. Esta iniciativa reflete nosso compromisso em oferecer cuidados de saúde de forma mais ampla, atendendo às crescentes necessidades dos servidores e seus familiares. Com a expansão do atendimento, também fortalecemos nosso compromisso contínuo de promover o bem-estar e a saúde de nossos beneficiários.”

O GDF Saúde conta, atualmente, com mais de 90 mil beneficiários e uma rede credenciada com cerca de 2440 parceiros, sendo 47 hospitais, mais de duas mil clínicas, 22 laboratórios, 1 cooperativa e 5 associações médicas.

Confira, abaixo, a lista das clínicas e laboratórios que já fazem parte desta expansão:

