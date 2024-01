Cruzeiro vai promover Rua de Lazer Itinerante neste sábado (27)

Brincadeiras como golzinho e pingue-pongue constam da programação, que será realizada das 9h às 13h, na Praça do Gavião

Diversão para a criançada e família está garantida neste sábado (27) no Cruzeiro. Das 9h às 13h vai ocorrer a primeira edição da Rua do Lazer Itinerante: esporte, cultura e diversão para todas as idades, na Quadra 5, mais conhecida como Praça do Gavião.

Haverá brincadeiras de rua, campeonato de golzinho, pingue-pongue, dança e muito mais.

O administrador do Cruzeiro, Gustavo Aires, explica que a ideia foi aproveitar as férias escolares das escolas públicas para que as crianças tenham um dia de atividades externas.

“Queremos que as pessoas voltem a se conectar com outras pessoas, gerando uma interação social real”, comenta Aires, que ainda anunciou que ao longo do ano haverá outras edições.

Segundo o gerente de Esporte e Lazer da Administração Regional do Cruzeiro, Carlos Roberto de Oliveira Costa, o evento é itinerante para contemplar ao máximo as regiões da cidade. “Nossa ideia é levar a Rua do Lazer para todos os moradores, com atividades que as crianças de outras gerações realizavam”, ressalta.

*Com informações da Administração Regional do Cruzeiro