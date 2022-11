Os bairros STRC, STRS e Nossa Senhora de Fátima, além dos condomínios Vila Dimas, Veneza e São Francisco, terão o fornecimento cortado das 7 às 22h

A região de Planaltina ficará sem água nesta terça-feira (08). Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) o fornecimento será interrompido para realização de serviços de melhoria.

Ainda de acordo com a companhia, cada uma das residências deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.

