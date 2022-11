São Sebastião ganha manutenção em vias não asfaltadas

Os trabalhos na Rua 6 do Capão Comprido de São Sebastião estão entre os primeiros e serão sucedidos por outros serviços

Desde a semana passada, o Polo Leste do GDF Presente está atuando nos serviços de manutenção das ruas não asfaltadas da região administrativa de São Sebastião. Os trabalhos começaram na Rua 6 do bairro Capão Comprido, local onde 120 moradores foram beneficiados pela ação, que se estenderá nas próximas semanas.

A doméstica Valdirene Soares, 39 anos, mãe de dois filhos, acompanha os trabalhos. “Para a gente, que tem criança, é complicado andar por aqui com as ruas desse jeito”, diz referindo-se ao estado em que as vias se encontravam antes do início da ação do GDF. “Ainda bem que a administração está a par desta situação e vem nos ajudar. Do jeito que estava, não dá”.

Cerca de 50 toneladas de resíduos da construção civil (RCC) foram doadas pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) para pavimentar 1,5 km da Rua 6 do Capão Comprido. Cinco pessoas estiveram envolvidas diretamente com a operação, que contou com uma patrola e dois caminhões.

Trabalhos prosseguem

Segundo o coordenador de obras da Administração Regional de São Sebastião, Douglas de Carvalho, a atuação do GDF Presente é fundamental para a prevenção e o conserto das ruas sem asfalto – serviço que é feito antes e depois das chuvas. “Com a presença do GDF Presente na cidade, aumenta a nossa capacidade de trabalho”, afirma.

Os trabalhos na Rua 6 do Capão Comprido de São Sebastião estão entre os primeiros e serão sucedidos por outros serviços, tanto na via central do bairro quanto em outros locais da região. “Vamos atuar nos pontos mais críticos da cidade”, antecipa o coordenador do Polo Leste do GDF Presente, Leonardo Cardoso.

