Taça das Favelas Brasília: final deste sábado (8) definirá campeões da edição 2022

Concorrem à Taça deste ano os times femininos Ceilândia Norte e Vila DVO, e os masculinos Águas Lindas e Varjão

Os jogos deste sábado (08) fecham a fase local da Taça das Favelas Brasília 2022. A partir das 14h, com transmissão ao vivo pela TV Globo Brasília, os jogos serão realizados no estádio Ciro Machado do Espírito Santo, popularmente conhecido como Defelê, localizado na Vila Planalto. Primeira partida do dia, o confronto final entre as meninas promete um embate interessante: Ceilândia Norte, vencedor da categoria feminina em 2021, joga contra a Vila DVO, que tem se destacado com grandes placares desde o início do torneio. Em seguida, a disputa masculina decisiva será entre Águas Lindas e Varjão.

Além da transmissão pela televisão, a partida é aberta ao público que tiver interesse em acompanhar os jogos de perto. Uma vez definidos os times campeões deste ano nas duas categorias, as seleções masculina e feminina que disputarão a fase estadual da Taça serão formadas por jogadores que se destacaram ao longo do campeonato. A formação será feita pelos técnicos dos times campeões juntamente com uma equipe da Central Única das Favelas do Distrito Federal (Cufa-DF), idealizadora do torneio.

“Todos os anos, nós buscamos melhorar em todos os sentidos, incluindo estrutura e arbitragem, buscando sempre o crescimento da competição. Esta edição superou todas as expectativas em relação às anteriores. Os times que chegaram as finais, conquistaram esse lugar com muito mérito, então teremos dois grandes jogos neste sábado”, destaca Bruno Kesseler, presidente da Cufa-DF.

Esta é a 5ª edição da Taça, iniciativa voltada para jovens talentos da periferia do Distrito Federal e entorno. Os jogos começaram no dia 4 de setembro, no gramado sintético da QE 38 do Guará 2, e lá seguiram da 1ª fase até as semifinais, disputadas no último sábado (1º/10), dia anterior às eleições. Neste sábado (08/10), vale destacar que as partidas têm 30 minutos de duração em cada tempo, com 10 minutos de intervalo entre tempos e 20 minutos de intervalo entre o primeiro e o segundo jogo. A grande final nacional será realizada em 19 de novembro, também com transmissão pela Globo, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Semifinais

Nas semifinais do dia 1º de outubro, os times masculinos vencedores tiveram as mesmas vantagens sobre os oponentes. Tanto Ceilândia Norte como Vila DVO golearam Ceilândia Sul e São Sebastião por 2 x 1, respectivamente. Entre os masculinos, Águas Lindas venceu o Riacho Fundo 1 por 3 x 2, enquanto o Varjão empatou com o Guará em 1 x 1, mas Varjão levou a melhor nos pênaltis, garantindo o lugar na final.

Taça das Favelas Brasília 2022

A Taça das Favelas começou no Rio de Janeiro, há 10 anos, e já existe em 18 estados atualmente, cada um com seu formato. Alguns estados contam somente com times masculinos, enquanto outros também incluem times femininos. Considerado o maior campeonato de futebol de favelas do mundo, o projeto busca incentivar a prática esportiva nas comunidades periféricas e trazer oportunidade para jovens atletas.

No Distrito Federal, o torneio existe desde 2016, quando teve o nome de Taça das Quebradas, com idealização da Central Única das Favelas do Distrito Federal (Cufa-DF). Em 2017, passou a se chamar Taça das Favelas. A terceira edição foi realizada em 2019 e a quarta e última, em 2021, com o prêmio da categoria masculina para o time de Samambaia Sul e o da feminina para Ceilândia Norte.

Na edição 2022, a realização do campeonato é do Projeto SA, em parceria Cufa-DF e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF, que fomenta a iniciativa.

Serviço

Final da Taça das Favelas Brasília 2022

Quando: sábado (08/10), a partir das 14h

Onde: Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), Vila Planalto Acamp. DFL Trecho 10 Rua Nova

Entrada gratuita

Transmissão ao vivo pela Globo Brasília

Mais informações: @tacabsb (Instagram)

Cronograma da final (08/10):

