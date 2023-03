Planaltina e Taguatinga ficarão sem água nesta terça

Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), serão realizadas melhorias no sistema de abastecimento

Alguns endereços de Planaltina e Taguatinga ficarão sem abastecimento de água nesta terça-feira (28).

Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), serão realizados serviços de melhoria no sistema de abastecimento das regiões.

Assim, o fornecimento será interrompido das 7h às 23h59, em Planaltina, afetando a Vila Buritis, quadras 5 e 6 (SLE); o Setor Educacional e o Setor Hospitalar – Hospital Regional de Planaltina.

Já em Taguatinga, a suspensão da água acontecerá das 8h às 18 e afetará todo o Setor Hoteleiro; CSA, QSA, Setor Central e Área Especial; Setor D Sul e Área Especial; CSB, QSB e Área Especial; C 4, C 6, C 8, C 12; CSC, QSC e QSC 19, chácaras de 25 a 28, e Hospital São Vicente de Paulo.

A Companhia sugere que as unidades usuárias tenham reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, pois, com isso, os usuários não são afetados pela interrupção no fornecimento de água.

As informações são da Agência Brasília