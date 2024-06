PL que prevê criação de app de transporte público para pessoas com deficiência visual vai à sanção

Nesta terça-feira (18), o Plenário da Câmara Legislativa aprovou o projeto de lei nº 327/2023, que prevê a criação de um aplicativo móvel de transporte público para pessoas com deficiência visual por parte do Governo do Distrito Federal (GDF). O texto foi aprovado em dois turnos e redação final e agora segue para o governador Ibaneis Rocha (MDB).

O app deve conter a previsão de chegada dos ônibus do sistema de transporte público em tempo real, recursos de comando de voz para orientação de trajeto e outras ferramentas de navegação.

Proposto pelo deputado Iolando (MDB), o PL estabelece que o app deverá ser disponibilizado gratuitamente e deverá conter o recurso de VoiceOver – ferramenta que permitirá aos usuários ambientação ao longo do trajeto, roteirização e criação de pontos de referência personalizados. O dispositivo deverá contar, também, com recursos de comando de voz.

“O suporte de uma assistente virtual garantirá a autonomia do usuário com deficiência visual em toda a jornada, possibilitando que essas pessoas se desloquem pela cidade de forma mais segura e independente”, argumenta Iolando.

*Com informações de Denise Caputo – Agência CLDF