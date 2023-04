Piscicultor é pego cavando poço sem licenciamento ambiental

Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal realizou a apreensão de uma retroescavadeira utilizada em uma atividade poluidora

Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal realizou nesta sexta-feira (07) a apreensão de uma retroescavadeira utilizada em uma atividade poluidora na Região Administrativa de Vicente Pires. Durante a operação, os policiais fizeram contato com o responsável pelo maquinário e com o cidadão que contratou os serviços de construção de tanques para piscicultura.

Ao serem questionados a respeito da autorização e licença do órgão ambiental para exercer aquela atividade, os que estavam envolvidos disseram que não possuíam. Foi dado então um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental em desfavor do autor, que assinou o termo e se comprometeu a comparecer perante a autoridade judiciária em data determinada.