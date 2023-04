Terceira parcela do IPVA 2023 vence na próxima semana

O atraso acarreta em multas, juros e até mesmo na apreensão do veículo, além de prejudicar a obtenção do licenciamento anual

O vencimento da terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Distrito Federal seguirá calendário com vencimento a partir de segunda-feira (10) até sexta-feira (14).

Confira o cronograma:

Arte: Sefaz

O IPVA é um tributo obrigatório que deve ser pago anualmente pelos proprietários de veículos automotores. Esse imposto é utilizado para financiar gastos do governo com infraestrutura, segurança pública, saúde e educação.

É importante estar atento ao pagamento da terceira parcela do IPVA, pois o não pagamento pode gerar uma série de problemas. O atraso acarreta em multas, juros e até mesmo na apreensão do veículo, além de prejudicar a obtenção do licenciamento anual, o que impede a circulação pelas vias públicas.

Outra consequência do não pagamento da terceira parcela do IPVA é a inclusão do nome do proprietário do veículo no cadastro de devedores do DF, o que pode dificultar o acesso a crédito e a realização de transações financeiras. Quem estiver com o imposto em atraso não conseguirá efetuar o licenciamento do veículo e a falta do documento é uma infração grave, prevista no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O boleto para pagamento poderá ser impresso por meio do Portal de Serviços do Detran-DF ou do aplicativo Detran-DF – para Android e iOS.

Os contribuintes que não dispõem de acesso aos meios eletrônicos para emissão do boleto poderão agendar atendimento presencial nos postos do Na Hora ou nas agências de atendimento da Receita do DF, pelo número 156, opção 3, em ligação feita a partir de um número fixo. Abaixo mais informações sobre os canais de atendimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agências de atendimento da Receita:

– Para agendamento: site Agenda DF

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 12h30 às 18h30

– Telefone 156 – opção 3, segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 7h às 19h

0800 644 0156 (ligação de outros estados)

– Atendimento virtual neste link

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço das agências:

– Plano Piloto: PRTVN 701 Bloco D – Loja 1 – área central de Brasília

– Ceilândia: CNN 1, Bloco B – Avenida Hélio Prates

– Gama: Quadra 1, Área Especial, Lote Único – Setor Central

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Planaltina: SHD, Bloco C

– SIA: SAPS – Trecho 1 – Lote H (Próximo à Caesb – EPTG)

– Taguatinga: CNA – Área Especial s/nº – Praça Santos Dumont

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Postos Na Hora

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília