Pirenópolis realiza Dia D da Saúde contra a dengue

Mutirão terá vacinação de crianças e adultos, atendimento médico e arrastão contra a dengue

No próximo sábado (02), a partir das 8h, a prefeitura municipal de Pirenópolis vai realizar o Dia D da Saúde. Com a hashtag #saudepirenopolis, o evento vai oferecer vários serviços essenciais para a comunidade, na Unidade Básica de Saúde do bairro Estrela Dalva.

Dentre os principais serviços estão a vacinação infantil e para adultos. A população vai ter também atendimento odontológico, psicológico e psiquiátrico.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Hisham Hamida, a ideia é fazer uma grande ação de cuidado integral da saúde da população com ênfase no combate à dengue. “Pirenópolis já conta com duas tecnologias de ponta contra o aedes que são as armadilhas e o aedes do bem. O município também faz o manejo ambiental constante, mas no sábado a gente quer marcar esse momento para redobrar as ações contra o mosquito e também para eliminar os criadouros”, esclarece Hamida.

Como parte das medidas de combate à dengue, está previsto um arrastão com a visitação de residências e recolhimento de materiais que possam servir de criadouros para o mosquito transmissor da doença.

O governo do estado de Goiás disponibilizou 40 homens do corpo de bombeiros, 5 viaturas e drones para auxiliar no trabalho de fiscalização. Além disso, outros 40 profissionais da prefeitura de Pirenópolis estarão trabalhando.

Os cuidados com os animais de estimação não foram esquecidos e os donos de pets poderão vacinar cães e gatos. Também está previsto o encoleiramento de cães contra a leishmaniose.

“Contamos com a participação de todos nesse dia tão importante. Juntos, podemos fortalecer nossa saúde e promover o bem-estar e a qualidade de vida de nossa comunidade. Queremos uma cidade cada vez mais protegida de doenças, ressalta o prefeito de Pirenópolis, Nivaldo Melo.