Três regiões terão vacinação neste sábado (02)

Neste sábado (02), a Sala de Vacina de Águas Claras, na administração regional, o Parque Ecológico do Areal, em Arniqueira, e o espaço vizinho ao Restaurante Comunitário do Sol Nascente serão locais de vacinação contra diversas doenças. Os imunizantes disponíveis podem ser aplicados desde bebês até idosos, conforme o calendário de vacinação.

Também haverá atendimento em 19 unidades básicas de saúde (UBSs) urbanas e rurais do Distrito Federal em Brazlândia, Sobradinho II, Planaltina, Paranoá (Quebrada dos Neres), Santa Maria, Gama, Riacho Fundo e Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Samambaia, Estrutural, Guará, Candangolândia e Plano Piloto. A lista completa com endereços e horários de atendimento está disponível no site da SES-DF.

A orientação é levar documento e caderneta de imunização. A equipe de saúde vai analisar como estão todos os esquemas vacinais e fazer a atualização conforme a necessidade. Em alguns casos, é possível receber até mais de uma vacina no mesmo dia e garantir a proteção contra diversas doenças de uma só vez.

Na maioria dos locais de atendimento, crianças de 10 e 11 anos podem receber os imunizantes contra a dengue.

As informações são da Agência Brasília