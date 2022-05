Pior momento da dengue ainda não chegou, diz Saúde

Apenas neste ano, a capital já registrou 33.886 casos suspeitos da doença. No mesmo período do ano passado, esse número era 8 mil registros

O pior pico de casos de dengue no Distrito Federal, segundo a Secretaria de Saúde, ainda não chegou. Segundo a pasta, o cenário mais crítico deve ocorrer ainda neste mês, quando o DF atingirá a vigésima semana epidemiológica.

Apenas neste ano, a capital já registrou 33.886 casos suspeitos da doença. No mesmo período do ano passado, esse número estava em cerca de 8 mil registros.

De acordo com o chefe da pasta, general Manoel Pafiadache, o aumento tem preocupado a secretaria e informou que a maioria dos focos do mosquito ficam em residências. “Temos trabalhado muito. Tivemos colaboração do Corpo de Bombeiros Militar, do Exército Brasileiro. Recentemente, recebemos equipamentos fumacê para reforçar os trabalhos nas áreas, para que a gente tenha o máximo de controle possível da dengue”, explicou.

Ainda assim, o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Pedro Zancanaro, disse, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (05), que o DF está preparado para esse aumento de casos. Segundo ele, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão capacitadas para atender aos casos.

“Estamos com toda a nossa atenção primária em nível de alerta para dengue. Todas as regiões de saúde têm pontos focais de atendimento. Por causa do aumento de casos de dengue, temos, sim, aumento na procura em portas de emergência”, explicou.