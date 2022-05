Covid: Saúde libera 4ª dose para idosos com mais de 60 anos

Segundo o chefe da pasta, general Manoel Pafiadache, informou que a imunização está liberada a partir de amanhã (06)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal anunciou, nesta quinta-feira (05), que idosos com 60 anos ou mais estão autorizados a procurar os postos de vacinação para tomar a segunda dose do reforço das vacinas contra a covid-19.

Segundo o chefe da pasta, general Manoel Pafiadache, informou que a imunização está liberada a partir de amanhã (06). “Tomando cuidado [com o intervalo]. Tem que ter quatro meses ou mais entre a primeira dose de reforço e essa agora”, lembrou o secretário.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, também comentou sobre a liberação nas redes sociais. “Procurem os postos mais próximos e se vacinem. A vacinação tem permitido que voltemos à normalidade”, sinalizou

Comunico que, a partir desta sexta-feira (6), a quarta dose para idosos acima de 60 anos estará disponível. Ela deve ser tomada 4 meses após a terceira dose. Procurem os postos mais próximos e se vacinem. A vacinação tem permitido que voltemos à normalidade. — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) May 5, 2022

Atualmente, 2.505.576 (90,12%) pessoas tomaram a primeira dose, 2.382.674 (83,70%) a segunda dose ou a dose única, 1.179.514 a primeira dose de reforço ou a dose adicional e 49.290 idosos tomaram a 4ª dose.

