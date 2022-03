Pintor de obras é uma das 44 profissões com vagas de emprego no DF

No mesmo segmento de pintor, ainda são oferecidas oportunidades para acabador de mármore, ajudante de serralheiro, eletricista, marceneiro

A profissão de pintor de obras está entre as que mais ofertam vagas de emprego nas agências do trabalhador nesta segunda-feira (7). São 10 e, para concorrer, nem precisa comprovar experiência e escolaridade. Os contratados receberão, mensalmente, R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Ficou interessado? Basta cadastrar o currículo em uma das 14 agências do trabalhador, presencialmente ou ainda pelo aplicativo Sine Fácil. Neste início de semana, 169 oportunidades estão abertas, mas, caso nenhuma delas se encaixe no perfil do candidato, ainda assim vale a pena deixar os dados pessoais, já que o sistema cruza informações de empregadores e possíveis candidatos e os encaminham para a vaga.

No mesmo segmento de pintor, ainda são oferecidas oportunidades para acabador de mármore, ajudante de serralheiro, eletricista, marceneiro, mestre carpinteiro e serrador de mármore. As remunerações ficam entre R$ 1.212 e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Outras duas profissões também ofertam quantidades de vagas semelhantes: ajudante de cozinha (11) e vendedor, sendo seis para vendas internas e 17 para pracista. Os salários são de R$ 1.212 a R$ 1,4 mil, mais benefícios.

Três profissões pouco frequentes aparecem na tabela de vagas nesta segunda-feira. Uma delas é a de operador de seccionadora. O profissional prepara, regula e opera máquina de corte, controlando parâmetros e qualidade e aplicando procedimentos de segurança. Há uma oportunidade, com salário de R$ 1.409. Para concorrer, é preciso experiência.

As outras duas são desenhista técnico cartográfico (1) e extrusor de fios ou fibras de vidro (1). Para essas, as remunerações são R$ 1.280 e R$ 1.356, respectivamente. Ainda são ofertados benefícios. Para nenhuma delas é exigida experiência.

Oferta

As agências do trabalhador também estão abertas aos empregadores, que podem tanto ofertar vagas quanto utilizar o espaço para as entrevistas. Os interessados devem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília