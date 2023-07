PF investiga suspeita de bomba na Esplanada dos Ministérios

Segundo informações iniciais, uma bolsa com um bilhete foi encontrada próxima a uma das saídas do prédio

Uma ameaça de bomba no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) alertou as forças de segurança nesta quarta-feira (26).

Por volta das 10h, uma mala preta encostada em uma das escadarias de emergência na área externa do prédio com um bilhete e uma Constituição. O prédio foi esvaziado e isolado.

A análise do objeto não identificado está sendo feita pela Polícia Federal. Um dos policiais está sendo equipado para fazer a possível desativação do artefato.

Até o momento, estão no local agentes da PF, com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

Acompanhe a mobilização:

Aguarde mais informações