Nova unidade básica de saúde será construída na Estrutural

UBS reforçará o atendimento na região beneficiando até 24 mil pessoas. Investimento está estimado em R$ 12,3 milhões

A Estrutural vai ganhar uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) para reforçar o atendimento à população da Região Centro-Sul. A estrutura será erguida em uma área de 3.575 metros quadrados, localizada na Quadra 08, Área Especial 01, Setor Oeste. A obra, estimada em R$ 12,3 milhões, beneficiará cerca de 24 mil usuários da rede pública de saúde e será custeada pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

“A construção dessa UBS vai complementar as equipes de Saúde da Família da Estrutural. Queremos ampliar o acesso da população com o aumento da cobertura da atenção primária, evitando agravos de doenças por meio da prevenção”, destaca a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. Atualmente, o projeto da UBS está em fase de revisão do orçamento.

Das 33 Regiões Administrativas do Distrito Federal, Estrutural e Sol Nascente/Pôr do Sol são as mais vulneráveis socialmente. O dado é do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS-DF), indicador que avalia os aspectos da população do DF.

O administrador do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) e Estrutural, Alceu Prestes, pontua a importância de uma nova UBS na região. “Por se tratar de uma cidade de extrema carência, a atenção na área da saúde é de fundamental importância. Acredito que a nova UBS trará maior fluidez nas demandas, desafogando o nosso sistema de saúde.”

Segundo o subsecretário substituto de Infraestrutura em Saúde, Alan Oliveira, a próxima etapa é a licitação. “O projeto está em fase de revisão do orçamento para que seja feita a licitação para contratar as empresas responsáveis pela construção da UBS”, explica. Além da unidade da Estrutural, outras UBSs estão em fase preparatória de licitação, como a da Ponte Alta do Gama, da Quadra 109 em Santa Maria, do Incra 8, de Brazlândia, e de Arniqueiras.

Revitalização

Atualmente, a Estrutural possui duas unidades de saúde. Uma delas, a UBS 2, está em revitalização. Durante as intervenções, com previsão de 120 dias, os serviços serão prestados em locais próximos: na UBS 1 e na Administração Regional.

Nesse período, a UBS 1 (Área Especial 2 – Setor Central) atenderá vacinação, farmácia e odontologia da UBS 2. Já os demais atendimentos estão remanejados para a administração (Área Especial 5 – Setor Central).

Pelo InfoSaúde-DF é possível pesquisar a localização de todas as UBSs do DF.