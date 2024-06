Homem é preso acusado de extorquir criança de 11 anos e compartilhar conteúdos pornográficos infantis

Os policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) realizaram a prisão de um homem em Minas Gerais, suspeito de compartilhar conteúdos pornográficos infantis e extorquir suas vítimas.

De acordo com as investigações, o suspeito obteve um vídeo de uma das vítimas, que tinha 11 anos na época e residia no Distrito Federal, após uma aposta em um jogo online. De posse do vídeo, o homem começou a extorquir o menor e, quando não conseguiu dinheiro, passou a exigir o pagamento dos pais da criança.

Após não receber o dinheiro solicitado, o suspeito compartilhou o vídeo com amigos do menor através das redes sociais e chegou a publicar o conteúdo no perfil onde o menino estudava.

Durante a investigação, os policiais descobriram que o suspeito havia cometido o mesmo crime contra outras vítimas em diferentes regiões do país.