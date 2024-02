PF deflagra operação contra fraudes na CNH

O grupo pode responder pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, prevaricação e lavagem de capitais

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (28), a operação Stop Driver, que mira uma quadrilha especializada em fraudes no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal e nas cidades de Santa Maria da Vitória (BA), São Félix do Coribe (BA), Coribe (BA), Santana (BA), Canarana (BA), Bom Jesus da Lapa (BA) e Goiânia (GO). Além desses, ainda foram cumpridos quatro mandados de prisão em Barreiras (BA).

Segundo a corporação, durante a operação, que atua juntamente com o Ministério Público da Bahia (MPBA), foram apreendidos diversos materiais ligados à investigação.

O Juízo Estadual da Vara Criminal de Santa Maria da Vitória (BA) ainda determinou o afastamento de servidores públicos envolvidos e bloqueio de bens.

O grupo pode responder pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, prevaricação e lavagem de capitais. Somadas, as penas podem ser maiores a 40 anos de prisão