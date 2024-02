Pessoas em situação de rua terão direito a absorventes gratuitos no DF

A medida coloca os Centros de Referência Especializada para População em Situação de Rua (Centro POP) e o Serviço de Abordagem Social do GDF como responsáveis

Agora é lei que pessoas em situação de rua recebam absorventes de forma gratuita através do Governo do Distrito Federal (GDF). Na sessão legislativa de terça-feira (20) da Câmara Legislativa do DF (CLDF), os deputados distritais derrubaram 64 vetos do Executivo a projetos de leis dos parlamentares, dentre eles, o PL nº 449/2019, que havia sido aprovado em março de 2020, de autoria do deputado Fábio Felix (PSOL-DF).

A medida coloca os Centros de Referência Especializada para População em Situação de Rua (Centro POP) e o Serviço de Abordagem Social do GDF como responsáveis pela distribuição.

“Estamos falando de um avanço civilizatório e que garante a dignidade menstrual de milhares de pessoas em situação de rua no DF. São muito tristes e preocupantes os relatos que chegam até nós, na ausência de absorventes essas pessoas arriscam sua saúde. É dever do Estado garantir o acesso à proteção adequada”, defende o deputado Fábio Felix.

Os relatos citados pelo parlamentar incluem a utilização de uma ampla gama de objetos inadequados à saúde no lugar dos absorventes menstruais: meias, plásticos, miolo de pão, jornal, peças de roupa.

Questão de dignidade humana

Em 2014, a ONU elaborou uma declaração no Dia Internacional da Mulher com o título “Toda mulher deve ter o direito a água, saneamento e higiene”. Nesta declaração, a ONU alerta para os riscos de se desconsiderar a higiene menstrual como parte das discussões sobre acesso aos direitos humanos. Considera-se população em situação de rua o grupo que possui em comum a pobreza extrema, com vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e inexistência de moradia convencional regular, utilizando logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia.

*Agência CLDF