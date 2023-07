Pesquisa revela panorama de segurança alimentar

Estudo do IPEDF, a ser divulgado nesta sexta-feira na sede da instituição, inclue análise dos fatores associados a questões nutricionais

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) divulga nesta sexta-feira (21), às 10h, o estudo “Segurança Alimentar no Distrito Federal: um panorama sociodemográfico”, elaborado a partir dos dados coletados pela Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), realizada em 2021.

O estudo apresenta e analisa os resultados sobre a temática no DF segundo características das pessoas e dos domicílios, incluindo análise dos fatores associados à ocorrência de segurança alimentar e nutricional.

Serviço

Segurança Alimentar no DF: um panorama sociodemográfico

– Data: 21/07

– Horário: 10h

– Onde: Auditório Francisco de Assis Rodrigues, localizado no 2º andar do IPEDF

– Mais informações: (61) 3342-1036 / 3342-1632 | [email protected]

Com informações da Agência Brasília