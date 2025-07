Pesquisa distrital sobre segurança pública começa nesta segunda (7) no DF

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) inicia uma das mais importantes pesquisas já realizadas na capital sobre segurança pública. Serão 19.537 entrevistas domiciliares em todas as regiões administrativas, com visitas realizadas diariamente até o fim do ano.

O objetivo é ouvir a população para além dos números oficiais, captando informações sobre crimes não reportados, sensação de segurança, confiança nas instituições e avaliação dos serviços prestados pelas forças de segurança. A iniciativa marca a 5ª edição da pesquisa. A última foi realizada em 2018.

“Queremos compreender a percepção das pessoas sobre a segurança. Cada resposta será essencial para construirmos políticas públicas ainda mais eficazes e alinhadas à realidade de cada região”, destaca o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

Apesar da queda contínua dos índices criminais desde 2013, o secretário ressalta a importância de escutar a população: “Somos a segunda capital mais segura do país, mas precisamos entender como os cidadãos se sentem diante dessa realidade.”

Entrevistadores identificados

A pesquisa será realizada por empresa especializada, com profissionais previamente avaliados, uniformizados e identificados com crachá, QR Code de verificação e telefone oficial para checagem de autenticidade. As entrevistas serão gravadas por áudio, garantindo transparência e integridade na coleta das informações.

O levantamento será feito entre 7h e 22h, com uma pessoa entrevistada por domicílio, desde que tenha 16 anos ou mais.

“Trata-se de uma ação estratégica para fortalecer o sistema de informações em segurança pública e qualificar a tomada de decisão. Os dados vão subsidiar o planejamento, o monitoramento e a avaliação de políticas baseadas em evidências”, explica o subsecretário de Gestão da Informação, George Couto.

Com metodologia estatística que garante representatividade por sexo, faixa etária e distribuição territorial, a pesquisa permitirá a construção de uma série histórica contínua e comparável, contribuindo diretamente para o aprimoramento das ações de segurança no DF.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF)