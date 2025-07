PMDF prende homem por tráfico de drogas no Areal

Na tarde deste sábado (5), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por tráfico de drogas na região do Areal. A ação foi realizada em operação conjunta entre equipes do Grupamento Tático Operacional (GTOP 37) e do Batalhão de Choque (BPChoque).

De acordo com a corporação, o suspeito reagiu de forma agressiva à abordagem, o que exigiu o uso de arma de fogo por parte dos policiais para conter a ameaça. O homem foi ferido, recebeu atendimento imediato do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e foi encaminhado ao Hospital de Base, onde permanece internado, sem risco de morte.

Durante a ação, moradores da área conhecida como “Curral” tentaram impedir a prisão, lançando pedras contra as equipes, o que levou ao uso de munição menos letal para controlar a situação e evitar o resgate forçado do detido.

Com o suspeito, os policiais apreenderam seis tabletes de maconha, seis porções menores da mesma substância, 21 porções de cocaína, uma balança de precisão, três facas, um simulacro de arma de fogo, um celular e R$ 2.285,25 em dinheiro vivo.

O material foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. O suspeito será formalmente apresentado à autoridade policial após receber alta médica.