Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Planaltina

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu três indivíduos por tráfico de drogas na região de Planaltina, neste sábado (7).

A ação foi realizada por equipes do Patamo (Pelotão de Ações Táticas Motorizadas) com o apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), durante patrulhamento ostensivo na área.

Segundo a corporação, os policiais abordaram três pessoas que apresentavam comportamento suspeito.

Durante a abordagem, um dos envolvidos admitiu ser usuário e afirmou ter acabado de comprar entorpecentes. Com o grupo, os agentes apreenderam três aparelhos celulares, duas porções grandes e cinco porções pequenas de maconha, uma balança de precisão, três rolos de papel filme e a quantia de R$ 515 em dinheiro vivo.

Os suspeitos foram encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.