Mais de 850 pessoas debatem políticas urbanas no Plano Piloto

Neste sábado (5), mais de 850 pessoas discutiram sobre políticas urbanas durante a quarta reunião preparatória da 6ª Conferência Distrital das Cidades (CDC).

O objetivo foi promover um debate amplo e democrático entre a sociedade e o poder público, para construir propostas sustentáveis que solucionem diversos problemas urbanos do Distrito Federal, sendo o tema da habitação o que registrou maior participação popular. O encontro abrangeu as regiões do Plano Piloto, Candangolândia, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Lago Sul, Lago Norte, Park Way, Varjão, Paranoá, São Sebastião, Jardim Botânico e Itapoã.

Compareceram representantes de vários segmentos da sociedade civil, como movimentos populares, organizações não governamentais, trabalhadores, empresários e entidades acadêmicas. A reunião contou com painéis, grupos de discussão, plenárias e transmissão ao vivo pelo canal no YouTube Conexão Seduh.

Nesta etapa, a população elegeu os delegados responsáveis por aprovar as propostas locais a serem encaminhadas à 6ª CDC, que será realizada nos dias 29, 30 e 31 de agosto, em local ainda a ser definido e com a participação aberta a toda a população.

“Estamos promovendo esses encontros para debater os rumos da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano”, resumiu a coordenadora executiva da Comissão Organizadora da 6ª CDC e secretária adjunta de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Tereza Lodder. “As propostas resultantes dos debates tem por objetivo a construção de cidades mais inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, destacou.

Na avaliação do representante do Ministério das Cidades e coordenador do Observatório das Metrópoles em Brasília, Thiago Trindade, a participação da população na reunião é fundamental para melhorar a eficiência da gestão pública. “Não é possível fazer um bom planejamento urbano sem ouvir o que a sociedade tem a dizer”, afirmou Trindade. “O que será falado aqui se tornará política pública, o que mostra a importância desse evento”, ressaltou.

“Que o Distrito Federal consiga levar para o âmbito nacional propostas de relevância, que sejam executáveis e guiadas, para melhoria da habitação e do desenvolvimento urbano no país. Essa é uma etapa importante de construção democrática dessas propostas”, declarou a reitora da UnB, Rozana Naves.

Dinâmica

Durante a reunião, a população foi dividida em salas para discutir cinco grupos temáticos: habitação; mobilidade e infraestrutura; gestão democrática; meio ambiente e clima; trabalho e renda. Como a maioria dos participantes optou por debater o tema da habitação, foi necessário abrir mais salas para atender a demanda.

Após os debates, os participantes elegeram 104 delegados para irem à 6ª CDC, que aprovaram 13 propostas. Entre elas, reduzir a dependência do automóvel e expandir ciclovias, ciclofaixas e calçadas seguras, com acessibilidade universal; garantir investimentos em tecnologias e infraestrutura para melhorar o clima e a drenagem urbana; e garantir moradia adequada a famílias vulneráveis, por meio da destinação de imóveis vazios, construção popular e financiamento acessível.

As propostas aprovadas serão encaminhadas à 6ª CDC e, posteriormente, à 6ª Conferência Nacional das Cidades, organizada pelo Ministério das Cidades e prevista para outubro.

Sobradinho

A reunião preparatória que será realizada em Sobradinho, no próximo sábado (12), tem como finalidade eleger delegados e aprovar propostas apresentadas anteriormente em Planaltina.

O encontro será retomado a partir do momento em que foi interrompido na reunião anterior, no dia 14 de junho. Na ocasião, o evento precisou ser suspenso durante a eleição dos delegados, devido à falta de consenso entre os participantes. Vale lembrar que só poderão participar novamente quem já se credenciou em Planaltina, portanto, não serão abertas novas inscrições.

Confira as informações sobre a próxima reunião preparatória:

12/7

Local: Ginásio de Esportes de Sobradinho

Endereço: Quadra 2, Área Especial 3

Regiões de abrangência: Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II, Fercal e Arapoanga

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh)