PMDF apreende arma de fogo em bar durante operação contra poluição sonora no Recanto das Emas

Na madrugada deste domingo (6), por volta das 2h, policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOP 48), do 27º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, apreenderam uma arma de fogo em um bar localizado na QN 200 do Recanto das Emas.

A ação ocorreu durante a Operação Perturbação do Sossego / Poluição Sonora, com apoio do setor de inteligência da corporação.

Durante a fiscalização no interior do Chaves Hookah Bar, os policiais localizaram uma pistola Taurus TH9, calibre 9mm, de cor preta, caída próximo a uma caixa de som. Nenhum dos frequentadores do local assumiu a posse da arma no momento da abordagem.

Além da pistola, foram encontradas nove munições intactas do mesmo calibre. Todo o material foi apreendido e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o boletim de ocorrência.