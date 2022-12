Pernambucanas inaugura 8ª unidade no DF

Os produtos vão desde vestuário feminino, masculino e infantil, itens de lar como cama, mesa e banho, até eletroportáteis, telefonia e informática

A Pernambucanas anuncia a inauguração da sua 8ª loja no Distrito Federal, desta vez na Região Administrativa Gama, no dia 14 de dezembro. Com ela, a companhia dá continuidade ao seu sólido plano de expansão em território nacional, celebrando 501 lojas, sendo a 36ª aberta pela empresa no Brasil somente em 2022.

A nova unidade possui 1.023 m² e gerou cerca de 16 empregos diretos e mais de 50 indiretos. Os produtos do portfólio vão desde vestuário feminino, masculino e infantil, itens de lar como cama, mesa e banho, até eletroportáteis, telefonia e informática. A loja também reúne as demais categorias de produto como a linha esportiva, bijuterias, brinquedos, além do Espaço Beleza, área dedicada a produtos das marcas Jequiti e Multi B.

“Estamos orgulhosos de chegar ao final do ano com mais de 500 lojas abertas no país. É um marco que só foi possível porque temos um grupo de colaboradores engajados que fortalecem dia a dia a conexão com cada cliente. O final do ano se aproxima, mas ainda temos muito fôlego para seguir crescendo pelo país. A loja está linda e completa para as famílias garantirem os presentes do Natal”, conta Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas.

“Dinheiro na conta” promove diversas ações com descontos e cashback

A Pernambucanas lançou uma série de ações integradas ao “Dinheiro na Conta”, uma conta exclusiva de recebimento de cashback, que pode ser acompanhada pelo cliente tanto no app da Pernambucanas quanto no da Pefisa, fintech do grupo. A partir de agora, o cliente pode acumular dinheiro na conta, a partir de compras feitas dentro e fora da varejista, ou seja, parte do valor gasto estará de volta na conta. Quanto mais ele comprar, mais dinheiro terá na conta.

Em dezembro, consumidores que utilizarem a Sacola de Descontos, em que por meio do aplicativo Pernambucanas o cliente faz a leitura do código de barras dos produtos na loja e obtém descontos progressivos e fila exclusiva, agora terão uma sacola turbinada, tendo a opção de utilizar o desconto na hora ou transferi-lo para a conta exclusiva de cashback, podendo usá-lo posteriormente. Se o desconto for de até R$9,99 gera R$10,00 de cashback e se for a partir de R$10,00, a Pernambucanas dá R$ 10,00 a mais do valor de desconto.

Outra ação que possibilita ao cliente acumular dinheiro na conta cashback é a compra de determinados produtos pelo app e site, gerando 5% do valor de volta. Além das vantagens do “Dinheiro na Conta”, a Pernambucanas também irá oferecer outras promoções em dezembro. Os clientes que adquirirem o cartão Pernambucanas Elo, por exemplo, terão 20% de desconto na primeira compra de vestuário e lar, e ganham 100 dias para pagar a primeira parcela.