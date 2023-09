Pediatria do Hospital Regional do Guará ganhará 10 novos leitos

Além dos novos leitos, a fase inicial inclui a substituição total da rede de gases medicinais, troca do revestimento do piso e das paredes

A unidade de pediatria do Hospital Regional do Guará (HRGu) está passando por uma revitalização e a primeira etapa é a entrega de dez novos leitos. Segundo a Secretaria de Saúde, o objetivo das mudanças é o aumento do conforto e eficiência nos atendimentos às crianças.

Para minimizar o impacto na assistência aos usuários, a manutenção do espaço foi dividida em três etapas, com os leitos temporariamente realocados em consultórios e no Pronto-Socorro. O quantitativo de leitos permanece o mesmo durante as adequações, garantindo que a capacidade de atendimento não seja prejudicada. Além disso, há sinalização indicando as mudanças logo na entrada da unidade hospitalar.

Além dos novos leitos, a fase inicial inclui a substituição total da rede de gases medicinais, troca do revestimento do piso e das paredes, revisão elétrica geral, substituição de toda a rede lógica, revisão hidráulica e a instalação de novos armários. Já a segunda etapa entregará mais cinco leitos renovados. Enquanto na terceira e última fase serão feitos os acabamentos, incluindo a identidade visual do espaço, a finalização dos consultórios e da Sala Vermelha e um leito de isolamento. Uma brinquedoteca também está prevista.

O superintendente da Região de Saúde Centro-Sul, Ronan Garcia, destaca que a revitalização irá aprimorar os serviços tanto para a população quanto aos trabalhadores de saúde. “Estamos finalizando a primeira etapa do projeto e trabalhando incansavelmente para entregar as três fases no final de outubro”, prevê.

Compromisso

Equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF) acompanharam de perto todo o processo de como iria ocorrer a revitalização, com visitas constantes de diversas áreas técnicas. Esse trabalho prévio permitiu elaborar novos fluxos de atendimento, garantindo que não fossem afetados.

Para a diretora do HRGu, Roshni Babulal, as alterações irão trazer melhorias não apenas na qualidade do atendimento, mas também no próprio tratamento dos pacientes. “Teremos um local mais acolhedor e adequado ao público infantil e às suas famílias. A brinquedoteca, por exemplo, além de ser um espaço para fisioterapia motora e respiratória, será lúdico. Isso pode refletir no tempo de recuperação dos pacientes”, explica.

Atualmente, a unidade pediátrica do HRGu conta com uma equipe de 13 profissionais atendendo, em média, mil crianças ao mês.

As informações são da Agência Brasília