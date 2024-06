Pdad Ampliada terá equipes em sete RAs, dois municípios goianos e na área rural do DF

Domicílios selecionados nas regiões administrativas de Águas Claras, Arniqueira, Lago Norte, Lago Sul, Park Way, Plano Piloto e São Sebastião recebem, em junho, agentes de coleta do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) estão indo de porta em porta para finalizar a coleta de dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (Pdad-A).

Os municípios de Alexânia e Santo Antônio do Descoberto, em Goiás; e a área rural do DF também receberão as visitas.

É justamente nas regiões de maior concentração de renda, como no Lago Sul, Lago Norte e Park Way que há maior dificuldade em sensibilizar os moradores sobre a importância da pesquisa e fazer com que respondam o questionário. É essencial que a população participe da pesquisa para o levantamento alcançar consistência amostral suficientemente representativa para a região.

Identificação

Todos os pesquisadores estão identificados com a logomarca do Governo do Distrito Federal e da empresa contratada para o levantamento. O uniforme é composto por colete, boné, camisa e crachá com QR Code, que dá acesso à plataforma Valida Pesquisador, em que é possível checar fotografia, nome, matrícula, empresa e pesquisa que o agente está vinculado. Caso essas informações não apareçam, o pesquisador não é validado pelo IPEDF.

Alcance ampliado

A Pdad-A é a atualização da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) e compreende, além das 35 regiões administrativas, a área rural do Distrito Federal e os 12 municípios goianos que integram o Entorno, somando as localidades anteriormente abrangidas pela Pdad Rural e pela Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (Pmad). Os dados obtidos serão utilizados pelos gestores públicos na elaboração e implementação de políticas adequadas às necessidades da população, além de investimentos mais efetivos.

“Já realizamos sete edições da pesquisa e isso nos possibilita conhecer e acompanhar o perfil socioeconômico do DF. É um estudo que, de fato, orienta as ações de governo, subsidiando o planejamento e formulações de políticas públicas, assim como identificando demandas e carências das áreas pesquisadas, a dinâmica do crescimento populacional, natalidade e envelhecimento populacional, como também monitorar os perfis das RAs, se estão crescendo ou diminuindo sua população”, ressalta o coordenador de Estatística e Pesquisas Socioeconômicas do IPEDF, Jusçanio de Souza.

As informações da Pdad-A estão disponíveis para a população no site pdad.ipe.df.gov.br. Nele, é possível verificar a matrícula do pesquisador, fazer sugestões ou críticas, além de entender os principais pontos do levantamento.

*Com informações da Agência Brasília