PCDF realiza prisão em flagrante por tráfico de drogas no Gama

Na última sexta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 14ª Delegacia de Polícia (14ª DP), realizou uma prisão em flagrante que resultou na detenção de três indivíduos com idades de 28, 47 e 52 anos. Eles foram acusados de tráfico de drogas e porte de drogas, respectivamente. A operação aconteceu em uma residência situada na Q. 3 do Setor Leste do Gama.

A investigação da equipe da SRD revelou que a transação de entorpecentes estava ocorrendo na própria residência do traficante, que atendia os usuários em frente ao portão da casa. Dois usuários foram abordados pela polícia com porções de crack adquiridas momentos antes no endereço do suspeito. Ambos confirmaram aos investigadores que já haviam comprado drogas no local em ocasiões anteriores.

Os dois usuários foram conduzidos à delegacia, e com o apoio de outras equipes policiais, a polícia retornou à residência do traficante para realizar buscas. Durante a operação, foram encontradas porções de maconha, haxixe e uma cápsula contendo uma substância semelhante à cocaína. Além das drogas, foram apreendidos dinheiro e uma bicicleta que estava em posse do traficante de 28 anos e que havia sido roubada.

Todas as porções de drogas, incluindo haxixe, crack, maconha e a substância suspeita de ser cocaína, juntamente com um aparelho celular, uma faca e outros equipamentos para manipular entorpecentes, foram encaminhadas à perícia técnica na sede do Instituto de Criminalística da PCDF.

O traficante foi recolhido à carceragem da Polícia Civil do DF, onde permanece à disposição da Justiça. Os usuários foram liberados após assinarem termos de compromisso de comparecimento à Justiça do DF.