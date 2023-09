Adolescente é apreendido suspeito de esfaquear e matar em Taguatinga

A ação ocorreu em uma residência localizada na QNL 17 de Taguatinga

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio de investigações conduzidas pela 17ª Delegacia de Polícia (17ª DP), apreendeu na última sexta-feira um adolescente de 17 anos com dois mandados de internação expedidos em seu desfavor.

De acordo com as investigações, o adolescente é suspeito de ter cometido um homicídio a facadas em via pública na QNL 16, um crime ocorrido em agosto deste ano. Na ocasião do crime, as autoridades detiveram em flagrante um comparsa do jovem e identificaram os dois envolvidos no ato criminoso.

Recentemente, em 17 de setembro, o adolescente voltou a cometer um ataque a facadas, desta vez na QNL 18 de Taguatinga. Felizmente, a vítima sobreviveu ao ataque e foi socorrida no hospital. Após esses incidentes, mandados de internação foram expedidos em desfavor do adolescente, o que levou à sua localização, apreensão e posterior encaminhamento à Delegacia da Criança e do Adolescente 2 (DCA 2) para as providências cabíveis.

Durante a abordagem, o adolescente estava portando uma faca e declarou aos policiais que estava se preparando para cometer outro homicídio na região do Guará, conforme relatou o delegado-chefe adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing.

Após as formalidades legais, o adolescente foi recolhido ao Núcleo de Atendimento Inicial (NAI), onde permanece à disposição da Justiça. Além disso, o material apreendido, incluindo a faca e um aparelho celular, foi encaminhado à perícia técnica no Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).