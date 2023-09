Homem é preso em Sobradinho portando arma de fogo dentro de ônibus

O motorista do ônibus que manifestou preocupações e solicitou que fosse realizada uma abordagem e busca minuciosa no veículo

Na noite de domingo (24), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem que carregava uma arma de fogo dentro de um ônibus interestadual que fazia a rota Goiânia-GO – Corrente-PI.

Por volta das 20h30, os policiais, que estavam em patrulhamento na Rodoviária de Sobradinho, foram abordados por um motorista do ônibus, que manifestou preocupações e solicitou que fosse realizada uma abordagem e busca minuciosa no veículo.

O que inicialmente levantou suspeitas foi a descoberta de um pacote da marca CBC, que parecia conter algo relacionado a armamento. Um homem a bordo assumiu a posse do pacote e alegou que se tratava de uma arma de pressão calibre 5.5. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, foi revelado que se tratava de uma arma de fogo do tipo Carabina calibre 22, também da marca CBC, e que estava equipada com dois carregadores.

O indivíduo admitiu que adquiriu a arma em Taguatinga e tinha a intenção de levá-la para Corrente-PI. No entanto, ele não possuía a documentação necessária que autorizasse o transporte da arma, o que resultou na sua condução à 13ª Delegacia de Polícia, juntamente com a arma de fogo, para as devidas providências legais.