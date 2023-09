PCDF desarticula associação criminosa suspeita de roubos em residências no Lago Sul

As investigações continuam, visando desarticular completamente essa associação criminosa e levar os responsáveis à justiça

Na última sexta-feira (22), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 10ª Delegacia de Polícia, desencadeou a Operação Êxodo, foi cumprido seis mandados de busca e apreensão. A operação teve como alvo uma associação criminosa suspeita de perpetrar roubos em residências na região do Lago Sul.

De acordo com as investigações, o crime que desencadeou a ação ocorreu em maio deste ano, quando criminosos armados invadiram uma residência no Lago Sul. Eles anunciaram o assalto, renderam e amarraram o morador para subtrair joias e um veículo. As autoridades policiais agiram com rapidez para identificar e deter os suspeitos.

Durante as diligências, os policiais apreenderam os celulares dos alvos, visando auxiliar nas investigações. Além disso, foram encontrados R$ 2,2 mil em espécie, 16 porções de maconha e 20 de cocaína, um jogo de calotas veiculares e diversos cartões bancários. Um dos criminosos, que estava de posse dos entorpecentes, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A ação contou com a participação de uma equipe composta por três delegados de polícia e 32 agentes da Polícia Civil do Distrito Federal, demonstrando o compromisso das autoridades com a segurança pública.

O delegado-chefe da 10ª DP, Jônatas Santos, enfatizou que as investigações estão em andamento para identificar outros envolvidos com o grupo criminoso e outros crimes relacionados. “Caso sejam condenados, eles poderão enfrentar penas de até 18 anos de prisão. O indivíduo envolvido com o tráfico de drogas e autuado em flagrante, se condenado, poderá ser sentenciado a cinco a 15 anos de prisão”, destacou o delegado.

A Operação Êxodo representa um importante passo na luta contra o crime na região do Lago Sul, demonstrando o comprometimento das autoridades em garantir a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. As investigações continuam, visando desarticular completamente essa associação criminosa e levar os responsáveis à justiça.