PCDF realiza operação e prende casal de cafetões na Ceilândia

Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por gerenciar uma casa de prostituição em sua própria residência na quinta-feira (16).

As investigações contra o casal, composto por um homem de 37 anos e uma mulher de 46, começaram após uma denúncia anônima que relatava a administração da casa de prostituição. O casal também residia no imóvel com sua filha adolescente.

No local, situado no Setor N, em Ceilândia, os policiais encontraram oito garotas de programa, além de maconha e cocaína.

Agentes da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) começaram a monitorar o endereço após a denúncia e observaram uma alta rotatividade de homens e mulheres no local.