Vacinação no fim de semana: gripe, meningite, covid-19, dengue e outras; confira locais de imunização no DF

Este fim de semana será repleto de oportunidades para quem quiser se vacinar no Distrito Federal. O destaque fica para o evento de Pentecostes, no Taguaparque, onde equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF) vão aplicar vacinas contra gripe (influenza) das 13h às 0h, tanto no sábado (18) quanto no domingo (19).

Neste fim de semana, a SES-DF destaca as ações fora de suas unidades. Além do Taguaparque, haverá atendimento em supermercados, praça, escola e no evento “GDF Mais Perto do Cidadão”, que acontece em Samambaia. A lista completa dos locais, com endereços e horários, está disponível aqui.

O imunizante contra a gripe pode ser aplicado em bebês a partir dos seis meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos. No sábado (18), esse imunizante também estará disponível em outros 30 locais de atendimento.

A nova vacina contra a covid-19, da Moderna, também será aplicada neste sábado para bebês e crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses, além dos adultos dos grupos prioritários. Já as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos também poderão receber a primeira ou a segunda dose da vacina contra a dengue. Outros imunizantes também estarão disponíveis, sendo aplicados conforme o calendário vacinal de rotina.