DPDF envia doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul foram enviadas ao estado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), nesta sexta-feira (17). A coleta foi feita pelo caminhão da Força Aérea Brasileira (FAB). A campanha realizada na instituição coletou garrafas de água mineral, itens de cesta básica, fraldas geriátricas e infantis, produtos de higiene pessoal, itens de limpeza, cobertores e roupas.

Os pontos de coleta foram montados nos Núcleos de Assistência Jurídica (NAJs) de todo o DF, além da sede da DPDF. Participaram da ação solidária defensores públicos, servidores, estagiários e colaboradores da DPDF.

Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, o envio de doações para famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul é uma demonstração poderosa de solidariedade, responsabilidade social e compromisso com o bem-estar e a dignidade humana. “A ação destaca o papel da Defensoria Pública do DF não apenas como uma instituição jurídica, mas também como uma força positiva na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária”, defendeu.

Brasília pelo Sul

O Comitê de Emergência Brasília pelo Sul foi instituído pelo governador Ibaneis Rocha no dia 7 deste mês, com o objetivo de arrecadar doações destinadas às vítimas das enchentes que desde abril atingem o Rio Grande do Sul. O comitê é composto por 22 órgãos e diversas entidades da sociedade civil organizada, sendo coordenado pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais do Gabinete do Governador e com ações lideradas pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha.

*Com informações da Agência Brasília