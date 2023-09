PCDF realiza operação contra quadrilha suspeita de praticar extorsão virtual

A operação resultou na efetivação de um mandado de prisão preventiva e na execução de busca e apreensão

Nesta quinta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), lançou a “Operação Annabelle” com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso que se dedicava à prática de extorsão virtual.

De acordo com as investigações conduzidas pela DRCC, os criminosos atuavam nas redes sociais, atraindo principalmente homens para conversas íntimas e solicitando o envio de fotos comprometedoras. Em seguida, os criminosos exigiam o pagamento de R$ 20 mil para não divulgar as imagens na internet.

A operação resultou na efetivação de um mandado de prisão preventiva e na execução de busca e apreensão, ambos realizados na cidade de Londrina, no estado do Paraná. A Polícia Civil do Paraná prestou apoio às autoridades do Distrito Federal durante a ação.

A suspeita, uma mulher de 20 anos, será indiciada pelo crime de extorsão, cuja pena pode chegar a até dez anos de reclusão. Durante a busca na residência da investigada, as autoridades apreenderam uma considerável quantia em dinheiro e diversos aparelhos eletrônicos. Esses dispositivos serão submetidos à análise pericial como parte das investigações em curso para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.