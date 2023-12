PCDF realiza operação contra fraude em concurso da polícia penal

Doze mandados de busca e apreensão foram expedidos e estão sendo cumpridos em Pernambuco, com o intuito de recolher documentos, celulares e outras evidências relacionadas a novos suspeitos

Na manhã desta terça-feira (5), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a segunda fase da Operação Reação em Cadeia, que investiga possíveis fraudes no concurso público da polícia penal do Distrito Federal.

Esta etapa da operação representa um desdobramento das análises das provas obtidas durante a primeira fase, realizada em março último. A ação, que envolveu dezenas de policiais civis do DF e de Pernambuco, teve origem a partir de informações fornecidas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) à Polícia Civil do DF, indicando possíveis irregularidades cometidas por alguns candidatos para obter vantagens no concurso.

As diligências foram iniciadas durante a execução do concurso, e os levantamentos indicaram suspeitas de que a isonomia do certame teria sido comprometida por candidatos que buscavam aprovação de maneira indevida.

A Operação Reação em Cadeia integra uma série de investigações conduzidas pela PCDF desde 2015, visando identificar fraudes na aprovação de candidatos em concursos públicos. A ação é coordenada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), pertencente ao Departamento de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (Decor), com o apoio da Polícia Civil do Estado de Pernambuco (PCPE).

Ao longo das investigações, mais de 70 pessoas já foram indiciadas, incluindo membros da suposta organização criminosa responsável pelas fraudes, colaboradores e funcionários públicos que teriam sido aprovados irregularmente em concursos.