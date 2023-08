PCDF realiza maior apreensão de crack do ano

Foram confiscados 15 kg de crack puro durante a ação

Na tarde da última sexta-feira (25), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª Delegacia de Polícia (DP), realizou uma operação que resultou na maior apreensão de crack deste ano na região.

A operação foi realizada enquanto os policiais monitoravam a residência de um suspeito em uma chácara situada no Setor Sol Nascente, em Ceilândia. Dentro da casa do traficante, de 28 anos, foram encontrados os 15 kg da droga, que estavam armazenados para serem distribuídos em larga escala no Distrito Federal.

De acordo com o delegado-chefe da 19ª DP, Thiago Peralva, o suspeito utilizava um veículo Fiat/Palio branco para transportar a droga. Durante a abordagem ao veículo, o indivíduo estava em posse de quatro porções de crack. A investigação também revelou que o traficante havia alugado uma distribuidora na EQNN 7/9, onde parte da droga seria comercializada. Segundo o delegado, a ação policial causou um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões ao envolvido, referente ao valor que ele receberia pelas vendas no varejo.

O suspeito passou pelos procedimentos legais na sede da delegacia e, em seguida, foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil do DF, onde permanece à disposição da Justiça.